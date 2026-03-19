Фицо угрожает "дальнейшими мерами" против Украины из-за "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может прибегнуть к дальнейшим мерам против Украины из-за прекращения поставок российской нефти.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Фицо заявил, что во время своего выступления на заседании Европейского совета он проинформировал об объявлении в Словакии "чрезвычайного положения в сфере нефтеснабжения и о практических трудностях, вызванных односторонним решением президента Украины Зеленского о прекращении поставок российской нефти".

Он заявил, что Словакия и Венгрия "имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года не только по нефтепроводу "Дружба", но и морским путем". Также он посетовал, что ситуацию еще больше осложняет военный конфликт в Иране.

"Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как крупная международная организация не можем убедить или заставить президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы", – сказал Фицо.

Премьер Словакии подчеркнул, что подтвердил готовность страны "принять дальнейшие меры против Украины, если ее политическое руководство будет продолжать намеренно наносить экономический ущерб Словакии".

Также премьер Фицо отметил, что "поставил вопрос, является ли это преднамеренной попыткой окончательно отрезать Словакию и Венгрию от поставок российской нефти".

"Я также высказал мнение, что, постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью смены нынешнего венгерского правительства", – добавил Фицо.

Как известно, лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

По итогам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров стран ЕС, без Венгрии и Словакии.