Президент Литви: ЄС має включити "Росатом" і "Лукойл" до нового пакета санкцій

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС повинен не тільки якомога швидше ухвалити рішення щодо 20-го пакета санкцій проти Росії, а й розпочати обговорення 21-го пакета, який міг би охоплювати найбільші російські нафтові компанії.

Науседа висловив жаль з приводу того, що ЄС досі не ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росій.

Він також наголосив на необхідності розглянути й наступний санкційний пакет, оскільки "багато компаній, яких я називаю "недоторканними", залишаються осторонь".

"Насамперед я маю на увазі "Росатом", а також "Лукойл". Я вважаю, що дуже важливо розуміти: у рамках мирних переговорів неможливо досягти позитивних результатів, якщо дотримуватися підходу, спрямованого на досягнення миру. Необхідно, обов’язково посилювати тиск, щоб домогтися результату та змінити поведінку росіян", – додав він.

Нагадаємо, Україна систематично закликає до запровадження санкцій проти компанії "Росатом".

Читайте також: "Немирний атом": чому в ядерній сфері санкції проти РФ часто не діють