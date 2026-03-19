Президент Литвы: ЕС должен включить "Росатом" и "Лукойл" в новый пакет санкций

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен не только как можно скорее принять решение по 20-му пакету санкций против России, но и начать обсуждение 21-го пакета, который мог бы охватить крупнейшие российские нефтяные компании.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит Delfi.

Науседа выразил сожаление по поводу того, что ЕС до сих пор не принял 20-й пакет санкций против России.

Он также подчеркнул необходимость рассмотреть и следующий санкционный пакет, поскольку "многие компании, которых я называю "неприкасаемыми", остаются в стороне".

"Прежде всего я имею в виду "Росатом", а также "Лукойл". Я считаю, что очень важно понимать: в рамках мирных переговоров невозможно достичь положительных результатов, если придерживаться подхода, направленного на достижение мира. Необходимо, обязательно усиливать давление, чтобы добиться результата и изменить поведение россиян", – добавил он.

Напомним, Украина систематически призывает к введению санкций против компании "Росатом".

Читайте также: "Немирный атом": почему в ядерной сфере санкции против РФ часто не действуют