Еврокомиссия созывает целевую группу из-за роста цен на нефть и газ вследствие событий в Иране

В четверг, 5 марта, Европейская комиссия созывает заседание энергетической целевой группы для обсуждения динамики цен на нефть, с учетом ситуации на Ближнем Востоке.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в Еврокомиссии.

В ЕС на этой неделе обсудят влияние ситуации вокруг Ирана на цены на нефть и безопасность поставок энергоносителей в Евросоюз.

"В сфере энергетики Комиссия тщательно отслеживает динамику цен и поставок, и созовет целевую группу по вопросам энергетики (Energy Task Force) с участием государств-членов и во взаимодействии с Международным энергетическим агентством. Первое заседание состоится на этой неделе", – сообщили в Еврокомиссии.

"ЕвроПравде" стало известно, что Energy Task Force соберется в четверг.

Стоит отметить, что Целевая группа по вопросам энергетики состоит из высокопоставленных должностных лиц Еврокомиссии и стран ЕС и, при необходимости, получает поддержку от соответствующих институтов ЕС, таких как Агентство по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Для участия в отдельных обсуждениях в поддержку работы целевой группы могут быть приглашены другие технические эксперты.

Председательствует и модерирует заседание Energy Task Force Еврокомиссия.



Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль созвал заседание совета по нацбезопасности в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что 2 марта на открытии торгов цена на нефть марки Brent подскочила на 13% до уровня более 82 долларов за баррель.

Также европейские фьючерсы на газ подорожали на 50% после атаки Ирана на Катар.

Эксперты отмечают, что из-за военных действий в Иране и на Ближнем Востоке энергетические рынки готовятся к длительной волатильности и постоянным перебоям поставок нефти через Ормузский пролив, через который обычно ежедневно транспортируется около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа.