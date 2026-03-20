Орбан: європейці поводяться як божевільні, їм не вижити без нафти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає позицію ЄС щодо відмови від російської нафти божевільною, оскільки, на його думку, у нинішній ситуації Євросоюз не виживе без енергоносіїв РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан заявив після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, що пройшов 19 березня.

Орбан виступив після зустрічі очільників урядів і держав країн ЄС, де одним із центральних питань була угорська блокада кредиту Україні у зв’язку з зупинкою постачань російської нафти через трубопровід "Дружба".

"Річ у тім, що саме зараз у двері стукає глобальний дефіцит нафти. Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього", – заявив Віктор Орбан.

Він також вчергове звинуватив Брюссель у тому, що той прагне зміни уряду в Угорщині на прийдешніх парламентських виборах 12 квітня.

"Тут, у Брюсселі, багато хто, особливо з ЄНП (Європейської народної партії. – Ред.), вважає, що єдиний вихід із цієї ситуації – це поразка національного уряду на виборах і формування проукраїнського уряду. І цей новий проєвропейський уряд, проукраїнський уряд, піде тим шляхом, яким йдуть інші, тобто надаватиме гроші та військове обладнання українцям… Вони навіть фінансують угорську опозицію, щоб змінити національний уряд на проукраїнський", – сказав Орбан.

На саміті Євросоюзу 19 березня в Брюсселі лідери ЄС засудили дії Орбана з блокування надання Україні позики ЄС в 90 млрд євро у 2026-27.

Сам Орбан на полях саміту заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Окремо Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.