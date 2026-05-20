Кошта про погрози Росії країнам Балтії: це загроза для всього ЄС
Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив провокації та погрози Росії на адресу країн Балтії, назвавши їх загрозою для всього ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", Кошта написав в мережі X.
Напередодні російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито плани України запускати дрони по цілях у Росії безпосередньо з території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центрів ухвалення рішень на латвійській території".
Глава Євроради наголосив, що такі заяви Москви щодо країн Балтії є частиною тактики гібридної війни та становлять загрозу для Європейського Союзу в цілому.
Кошта також додав, що ЄС працюватиме над посиленням своєї обороноздатності, а також над збільшенням тиску на РФ.
"Європейський Союз залишається сильним і єдиним. Ми прискоримо наші спільні зусилля з метою зміцнення оборонного потенціалу. Ми також посилимо тиск на Росію, щоб вона припинила свою безпідставну та невиправдану загарбницьку війну проти України", – написав посадовець.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь "несуть пряму відповідальність" за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії.
Повідомлялося, що зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона. Наразі незрозуміло, чи залетів на територію країни ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.
У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.
А 19 травня румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив "заблукалий" український ударний дрон, – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.