Орбан: европейцы ведут себя как сумасшедшие, им не выжить без российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает позицию ЕС по отказу от российской нефти безумной, поскольку, по его мнению, в нынешней ситуации Евросоюз не выживет без энергоресурсов России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Орбан заявил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который прошел 19 марта.

Орбан выступил после встречи глав правительств и государств стран ЕС, где одним из центральных вопросов была венгерская блокада кредита Украине в связи с остановкой поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"Дело в том, что именно сейчас в дверь стучится глобальный дефицит нефти. Поэтому поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны. Нам, бесспорно, нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в таких условиях становится все более серьезной, без привлечения российских топливных ресурсов. Европа не сможет выжить без этого", – заявил Виктор Орбан.

Он также в очередной раз обвинил Брюссель в том, что тот стремится к смене правительства в Венгрии на предстоящих парламентских выборах 12 апреля.

"Здесь, в Брюсселе, многие, особенно из ЕНП (Европейской народной партии. – Ред.), считают, что единственный выход из этой ситуации – это поражение национального правительства на выборах и формирование проукраинского правительства. И это новое проевропейское правительство, проукраинское правительство, пойдет тем путем, которым идут другие, то есть будет предоставлять деньги и военное оборудование украинцам… Они даже финансируют венгерскую оппозицию, чтобы сменить национальное правительство на проукраинское", – сказал Орбан.

На саммите Евросоюза 19 марта в Брюсселе лидеры ЕС осудили действия Орбана по блокированию предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро в 2026-27 годах.

Сам Орбан в кулуарах саммита заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Отдельно Евросоюз приветствовал обязательство Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.