Фінляндія підозрює трьох громадян в обході санкцій через постачання техніки до РФ

Трьох громадян Фінляндії підозрюють в експорті вантажівок і причепів на понад 17 млн євро до Росії, що є порушенням санкцій.

Про це повідомила в середу, 20 травня, митна служба Фінляндії, пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, попереднє розслідування, проведене митною службою, виявило, що фінська компанія перевезла 135 вантажівок та 29 причепів на суму 17,5 млн євро до Росії у 2022–2023 роках. За даними митників, тепер транспортні засоби експортуються до Казахстану або Туреччини.

Однак митна служба з’ясувала, що транспортні засоби були розмитнені в Росії компанією, яка імпортує та перепродає вантажівки в цій країні.

"Вперше в рамках кримінального розслідування, пов’язаного з порушенням санкцій, фінська митниця подала клопотання про конфіскацію вартості товарів, експортованих до Росії, з метою забезпечення безпеки", – заявив керівник відділу розслідування економічних злочинів відомства Петтері Невалайнен.

Власник компанії та двоє її співробітників підозрюються у вчиненні тяжких правопорушень, а один із них перебуває під вартою з початку розслідування у березні.

Прокуратура має вирішити, чи висувати звинувачення, у найближчі тижні.

У 2025 році в Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії.

У квітні у Латвії Ризький міський суд призначив одному підприємцю штраф у розмірі 10 140 євро за спробу порушити санкції ЄС проти Росії.

Нещодавно лондонське відділення Deutsche Bank було оштрафоване на 165 тисяч фунтів (близько $221 тисяча) за порушення режиму санкцій Великої Британії проти Росії.

