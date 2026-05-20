Уряд Британії закликав супермаркети заморозити ціни на основні продукти харчування

Уряд Британії закликає супермаркети знизити витрати для покупців, але не змушуватиме їх обмежувати ціни на товари першої необхідності, такі як яйця, хліб і молоко.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Кілька співрозмовників у галузі розповіли, що уряд закликав супермаркети добровільно заморозити ціни на основні продукти в обмін на послаблення регуляторних вимог.

У середу держсекретар скарбниці Ден Томлінсон підтвердив, що відбулися переговори з представниками галузі "щодо заходів, які вони можуть вжити, щоб допомогти людям впоратися з витратами на проживання". Він зазначив, що супермаркети не будуть змушені встановлювати цінові обмеження, але можуть зробити це добровільно.

У вівторок BBC стало відомо, що Міністерство фінансів попросило роздрібних продавців заморозити підвищення цін на певні товари в обмін на послаблення вимог до пакування та можливе відтермінування змін до правил щодо здорової їжі.

Ці пропозиції, про які вперше повідомила газета Financial Times, з’явилися після того, як минулого місяця Шотландська національна партія пообіцяла запровадити подібну політику в Шотландії. Однак обмеження цін там не буде добровільним.

Томлінсон заявив у програмі Today на BBC Radio 4, що уряд у Вестмінстері не планує запроваджувати обов’язкове обмеження цін на продукти харчування.

У відповідь на запитання про добровільну угоду щодо обмеження цін Томлінсон наголосив на конфлікті в Ірані та занепокоєнні людей щодо зростання цін.

"Уряд правильно робить, що розглядає всі можливі варіанти того, що ми можемо зробити – як за допомогою державних важелів, так і шляхом обговорення з представниками галузі заходів, які вони можуть вжити, щоб допомогти людям впоратися з витратами на проживання", – сказав він.

Нещодавно опубліковані дані щодо інфляції показують, що річний темп зростання цін на продукти харчування у квітні становив 3%, що перевищувало загальний рівень інфляції у 2,8%. Деякі галузеві групи попередили, що до кінця року темп зростання цін на харчові продукти може сягнути майже 10%.

