ЗМІ: Угорщина спланувала рейд проти інкасаторів, щоб спровокувати конфронтацію з Україною

Операція з викрадення українських інкасаторів та майна Ощадбанку 5 березня була спланована розвідувальними спецслужбами Угорщини для того, щоб спровокувати конфронтацію з Україною напередодні парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють журналісти-розслідувачі проєкту VSquare.

За словами чотирьох джерел, ознайомлених знайомих з деталями операції з викрадення українських інкасаторів та майна Ощадбанку, цей рейд очолив Ерш Фаркаш, державний секретар, який відповідає за цивільні розвідувальні служби.

Стверджується, що угорські спецслужби стежили за регулярними рейсами банківських вантажів з Австрії до України щонайменше з початку січня 2026 року. Спостереження тривало за кордоном: оперативники визначили, в якому готелі у Відні зупинялися українські охоронці, та нанесли на карту маршрути, якими вони прямували.

Початковий план Угорщини полягав у тому, щоб спіймати українців зі зброєю, що дало б владі можливість поширити наратив про тероризм або незаконну торгівлю зброєю.

Саме тому Антитерористичному центру (TEK) було доручено провести рейд, який особисто контролював з командного пункту TEK державний секретар Фаркаш.

Рейд пішов не за планом, оскільки виявилося, що документи, грошові перекази та операція інкасаторів виявилася цілком законною, а українці навіть не мали при собі зброї.

Через це угорці поспішно розробили "план Б", який полягав у звинуваченні інкасаторів у відмиванні грошей. Податковій службі Угорщини (NAV) було наказано розпочати розслідування, щоб створити юридичний вигляд.

Про те, що операція була імпровізацією, свідчить і той факт, що попри наратив про "воєнну мафію", військову розвідку Угорщини ніколи не проінформували про рейд.

Крім того, Міністерство оборони Угорщини повідомили про операцію лише тоді, коли силовики TEK зрозуміли, що їм не вистачає транспортних засобів для перевезення інкасаторських авто, і були змушені попросити у відомства військовий транспорт для їх вивезення.

Також, за даними джерела, в Угорщині вважають операцію успішною, оскільки звістка про неї дійшла до президента України Володимира Зеленського перед пресконференцією з журналістами. За їхніми даними, йдеться про той випадок, коли Зеленський пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ". Водночас журналісти не можуть підтвердити, що ці зауваження були пов’язані з рейдом проти Ощадбанку.

Нагадаємо, 9 березня влада Угорщини терміново ухвалила закон, щоби створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана.

