Уряд Орбана ухвалив рішення про вилучення викрадених коштів та золота Ощадбанку

Уряд Угорщини у понеділок ввечері ухвалив постанову про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, намагаючись створити юридичне підгрунтя для своїх дій.

Копія постанови уряду Угорщини, що затвердила це рішення є в розпорядженні "Європейської правди".

Урядове рішення напряму декларує, що воно присвячене саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой. Документ за підписом Орбана має назву "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави".

У цій постанові уряд фіксує, що з автомобілів інкасаторів Ощадбанку вилучили 35 мільйонів євро та 40 мільйонів доларів США готівкою, а також 9 золотих зливків вагою по 1 кілограму кожен. Також уряд Орбана наводить аргументацію нібито "мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з’ясовані, і що перевезення здійснювалося не відповідно до звичайної міжнародної практики".

Як відомо, українська влада, а також європейські банкіри публічно спростовували цю тезу угорської влади і пояснювали, що після початку повномасштабної війни у 2022 році наземне транспортування готівки стало єдиним можливим варіантом для України, і тому такі перевезення відбуваються регулярно та не є чимось надзвичайним.

Рішення уряду Орбана, утім, стверджує, що "спосіб транспортування майна та особи, які здійснювали перевезення, викликали ризики для національної безпеки", а попередні 4 роки перевезення коштів українськими банками наводять як аргумент, який нібито посилює "загрози" для Угорщини.

Ухвалена постанова стверджує, що має на меті з’ясувати, зокрема, "особистості перевізників та їх можливих зв’язків із злочинними або терористичними організаціями, а також наслідків цієї транспортної операції для національної безпеки Угорщини". "Важливо також з’ясувати, чи була частина зазначеного майна використана на території Угорщини, і якщо так – кому саме та з якою метою воно було передане, а також який вплив це мало на національну безпеку Угорщини", – йдеться у тексті.

Як відомо, останніми днями уряд Угорщини розгорнув кампанію про те, що кошти – всупереч наявним документам – нібито мали йти на фінансування угорської опозиції

Не наводячи жодних аргументів на користь цих тез, уряд Постановляють, що заарештоване майно "вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню" на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці – "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".

Нагадаємо, у понеділок керівна партія Угорщини "Фідес" внесла законопроєкт, що готує ґрунт для тривалого арешту вилучених цінностей Ощадбанку.

Постанову, за даними ЄП, уряд ухвалив у понеділок ввечері – коли стало зрозуміло, що ухвалення вищезгаданого закону забере більше часу, ніж очікувалося. Втім, ухвалення також спеціального закону про арешт захопленого майна українського держбанку лишається на порядку денному.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такі кроки Угорщини лише підтверджують незаконність перших дій. Також до МЗС України викликали угорського посла через поводження з затриманими інкасаторами.

Цього тижня один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".