Нацбанк України: влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти

Національний банк України зробив офіційну заяву, звинувативши владу Угорщини у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного Ощадбанку.

Про це йдеться у повідомленні, яке поширили в ніч проти 6 березня офіційний профіль НБУ та голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про два автомобілі, що здійснювали регулярне транскордонне перевезення валюти. У НБУ наполягають, що на території Угорщини відбулося "незаконне захоплення інкасаторських машин" та українських співробітників.

Подія сталася 5 березня 2026 року, її точний час та місце не уточнюється. За заявою НБУ, два автомобілі інкасаторської служби "були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини".

"У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їхнє місце перебування невідоме, мобільний зв'язок відсутній. Відповідно до даних GPS-сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешта", – зазначає заява банківського регулятора.

Нацбанк інформує, що інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення "значного обсягу іноземної валюти та банківських металів" відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International та українським "Ощадбанком" транзитом через Угорщину. "Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинними Європейськими митними процедурами", – наголошує заява.

"Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", – йдеться у заяві НБУ.

Андрій Пишний додав: "Реакція на незаконні дії буде!"

Як відомо, міжнародне перевезення інкасаторами здійснюється, зокрема, для постачання в Україну емісії валютних коштів.

Ця подія відбулася на тлі різкого загострення у двосторонніх відносинах. У четвер угорський прем'єр Віктор Орбан пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну нафтогоном "Дружба".

У той самий час президент Зеленський заявив, що дасть адресу Орбана ЗСУ для розмови з ним, якщо той не розблокує європейське фінансування України.

В Угорщині заявили, що вважають "погрозою" заяву Зеленського щодо Орбана.