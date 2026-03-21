WSJ: Іран випустив дві ракети по британсько-американській військовій базі

Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, але вони не досягли цілей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Жодна з балістичних ракет не влучила в базу Дієго-Гарсія, але цей крок ознаменував перше оперативне застосування Іраном міжконтинентальних балістичних ракет у спробах вийти далеко за межі Близького Сходу та загрожувати інтересам США.

За даними посадовців, одна з ракет зазнала невдачі під час польоту. Американський військовий корабель випустив по іншій ракету-перехоплювач SM-3. Водночас не вдалося встановити, чи було здійснено перехоплення.

Те, що Іран атакував Дієго-Гарсію, що знаходиться приблизно за 4000 кілометрів від країни, означає, що його ракети мають більшу дальність, ніж Тегеран визнавав раніше. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі минулого місяця заявив, що Іран обмежив дальність своїх ракет до 2000 кілометрів.

Дієго-Гарсія є стратегічною військовою базою, з якої США розміщують бомбардувальники, атомні підводні човни та ракетні есмінці.

Нещодавно Велика Британія вела переговори про передачу суверенітету Дієго-Гарсії та інших островів архіпелагу Чагос Маврикію, водночас домовляючись про довгострокову оренду для збереження американо-британської військової бази на острові. Президент США Дональд Трамп виступив проти цієї пропозиції.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Згодом прем'єр-міністр Британії поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Попри це, американський президент продовжив висловлювати різку критику на адресу очільника британського уряду, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".