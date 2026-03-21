WSJ: Иран выпустил две ракеты по британо-американской военной базе

Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, но они не достигли целей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Ни одна из баллистических ракет не попала в базу Диего-Гарсия, но этот шаг ознаменовал первое оперативное применение Ираном межконтинентальных баллистических ракет в попытках выйти далеко за пределы Ближнего Востока и угрожать интересам США.

По данным чиновников, одна из ракет потерпела неудачу во время полета. Американский военный корабль выпустил по другой ракете-перехватчику SM-3. В то же время не удалось установить, было ли осуществлено перехват.

Тот факт, что Иран атаковал Диего-Гарсию, расположенную примерно в 4000 километрах от страны, означает, что его ракеты имеют большую дальность, чем Тегеран признавал ранее. Министр иностранных дел Аббас Аракчи в прошлом месяце заявил, что Иран ограничил дальность своих ракет до 2000 километров.

Диего-Гарсия является стратегической военной базой, на которой США размещают бомбардировщики, атомные подводные лодки и ракетные эсминцы.

Недавно Великобритания вела переговоры о передаче суверенитета над Диего-Гарсией и другими островами архипелага Чагос Маврикию, одновременно договариваясь о долгосрочной аренде для сохранения американо-британской военной базы на острове. Президент США Дональд Трамп выступил против этого предложения.

Напомним, с начала операции в Иране Трамп также обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Впоследствии премьер-министр Великобритании уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Несмотря на это, американский президент продолжил резко критиковать главу британского правительства, заявив, в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".