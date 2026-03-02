Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.

Про це йдеться в його заяві, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що рішення про допуск американських сил на британські об'єкти було ухвалене у відповідь на запит Вашингтона з конкретною "обмеженою оборонною метою".

За його словами, у суботу, 28 лютого, Іран завдав удару по військовій базі в Бахрейні, ледь не зачепивши британський персонал.

Він наголосив, що попри те, що британські літаки беруть участь у скоординованих оборонних операціях, які вже перехопили іранські удари, "єдиний спосіб зупинити загрозу – це знищити ракети".

"Сполучені Штати попросили дозволу використовувати британські бази для цієї конкретної та обмеженої оборонної мети. Ми ухвалили рішення прийняти це прохання, щоб запобігти запуску Іраном ракет по всьому регіону, вбивству невинних цивільних осіб, створенню загрози для життя британців та ударам по країнах, які не були залучені до конфлікту", – наголосив він.

Також Стармер заявив, що Британія залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.