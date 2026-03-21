Дрон порушив роботу аеропорту Таллінна

В ніч проти суботи аеропорт Таллінна затримав посадку трьох літаків через дрон, який наблизився до летовища.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

Роботу аеропорту було призупинено на 20 хвилин через загрозу БпЛА.

"Аеропорт Таллінна отримав від компанії Lennuliiklusteeninduse AS інформацію про те, що в районі Ласнамяє рухається дрон, який може становити загрозу для повітряного руху. Компанія Lennuliiklusteeninduse AS застосувала відповідні процедури, що вплинуло на три рейси, що прибували, з яких два були направлені на очікування, а один – до Гельсінкі", – повідомила прессекретарка аеропорту Джейн Калласте.

Як виявилося, власник дрона, що рухався в бік аеропорту, просто втратив керування апаратом.

"Ми отримали інформацію від поліції, що стурбований оператор дрона втратив зв'язок зі своїм дроном і що дрон, ймовірно, рухається в напрямку аеропорту. Після цього диспетчер повідомив літакам, що знаходяться в повітрі, про дрон з невідомою локацією, і літаки залишилися на своїх курсах", – розповів керівник відділу управління повітряним рухом компанії Lennuliiklusteeninduse AS Міхкель Хауг.

Поліція та транспортне управління Естонії розслідують обставини інциденту.

Минулого тижня повідомляли про зупинення роботи аеропорту Вільнюса через метеозонди з контрабандою.

17 лютого повітряний простір над аеропортом Вільнюса був тимчасово обмежений через виявлення контрабандних повітряних куль.

Тоді ж повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.