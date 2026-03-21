Дрон нарушил работу аэропорта Таллинна

В ночь на субботу аэропорт Таллинна задержал посадку трёх самолётов из-за дрона, приблизившегося к аэродрому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Работа аэропорта была приостановлена на 20 минут из-за угрозы БПЛА.

"Аэропорт Таллинна получил от компании Lennuliiklusteeninduse AS информацию о том, что в районе Ласнамяэ движется дрон, который может представлять угрозу для воздушного движения. Компания Lennuliiklusteeninduse AS применила соответствующие процедуры, что повлияло на три прибывающих рейса, из которых два были направлены на ожидание, а один – в Хельсинки", – сообщила пресс-секретарь аэропорта Джейн Калласте.

Как оказалось, владелец дрона, двигавшегося в сторону аэропорта, просто потерял управление аппаратом.

"Мы получили информацию от полиции о том, что обеспокоенный оператор дрона потерял связь со своим дроном и что дрон, вероятно, движется в направлении аэропорта. После этого диспетчер сообщил самолетам, находящимся в воздухе, о дроне с неизвестным местоположением, и самолеты остались на своих курсах", – рассказал руководитель отдела управления воздушным движением компании Lennuliiklusteeninduse AS Михкель Хауг.

Полиция и транспортное управление Эстонии расследуют обстоятельства инцидента.

На прошлой неделе сообщалось о приостановке работы аэропорта Вильнюса из-за метеозондов с контрабандой.

17 февраля воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Тогда же воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.