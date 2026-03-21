Пісторіус вирушив у турне країнами Азії, домовлятиметься про зброю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наступного тижня розпочне серію візитів до країн Індо-Тихоокеанського регіону, метою яких буде укладання контрактів про виробництво зброї та зміцнення відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Пісторіус у суботу вирушив у турне до Японії, Сінгапуру та Австралії. Разом з міністром у поїздці беруть участь керівники корпорацій, зокрема компаній Airbus, TKMS, MBDA, Quantum Systems, Diehl та Rohde & Schwarz. Очікується, що Німеччина укладе оборонні угоди по всьому регіону.

Таким чином, зазначає Politico, Німеччина наслідує приклад Франції та Канади, які намагаються знайти нові партнерства у світі, дестабілізованому Росією, Китаєм та Сполученими Штатами на чолі з Дональдом Трампом.

Міністр оборони Німеччини також має намір обговорити ситуацію з безпекою в регіоні, розширення стратегічного діалогу та співпраці зі збройними силами та оборонною промисловістю країн-партнерів.

В останні роки збройні сили Бундесверу вже збільшили свою участь у навчаннях в Індо-Тихоокеанському регіоні. Німецький уряд вважає, що безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані.

Повідомлялося, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує запросити президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Німеччини у вересні на тлі напруженості між Берліном та Вашингтоном через війну в Ірані.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, "ми б не радили йти цим шляхом".