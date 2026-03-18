Мерц: Німеччина виступила б проти війни США та Ізраїлю проти Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у середу, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, "ми б не радили йти цим шляхом".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить Euractiv.

Канцлер вказав, що Німеччина поділяє з Ізраїлем і США встановлену мету: "щоб Іран у майбутньому більше не становив загрози".

"Протягом років і десятиліть іранський режим порушував одне правило за іншим, поширював терор по всьому світу та дестабілізував сусідні країни. Цей режим несе відповідальність за нинішню кризу в регіоні. Водночас ми також чітко дали зрозуміти, що у нас залишається багато запитань щодо цієї війни", – сказав Мерц.

Він додав, що США та Ізраїль не продемонстрували "жодного переконливого плану щодо того, як ця операція може бути успішною".

Вашингтон "не консультувався" з Німеччиною щодо війни, зазначив Мерц.

"Ми б не радили йти цим шляхом, яким йшли досі", – наголосив канцлер.

Мерц також закликав якнайшвидше покласти край конфлікту.

"Європа зацікавлена у швидкому закінченні війни, у запобіганні подальшій ескалації в регіоні та уникненні розпаду Ірану як держави", – сказав він.

Такий розпад "серйозно загрожуватиме нашій безпеці… матиме негативні наслідки для нашого енергопостачання та потенційно може спровокувати масові міграційні потоки", додав він.

Також Мерц раніше говорив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.

За даними джерел, радники президента США Дональда Трампа нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.