Писториус отправляется в турне по странам Азии, будет вести переговоры о поставках оружия

Министр обороны Германии Борис Писториус на следующей неделе начнет серию визитов в страны Индо-Тихоокеанского региона, целью которых станет заключение контрактов на производство оружия и укрепление отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Писториус в субботу отправился в турне по Японии, Сингапуру и Австралии. Вместе с министром в поездке участвуют руководители корпораций, в частности компаний Airbus, TKMS, MBDA, Quantum Systems, Diehl и Rohde & Schwarz. Ожидается, что Германия заключит оборонные соглашения по всему региону.

Таким образом, отмечает Politico, Германия следует примеру Франции и Канады, которые пытаются найти новые партнерства в мире, дестабилизированном Россией, Китаем и Соединенными Штатами во главе с Дональдом Трампом.

Министр обороны Германии также намерен обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, расширение стратегического диалога и сотрудничества с вооруженными силами и оборонной промышленностью стран-партнеров.

В последние годы вооруженные силы Бундесвера уже увеличили свое участие в учениях в Индо-Тихоокеанском регионе. Немецкое правительство считает, что безопасность в Европе и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны.

Сообщалось, что немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует пригласить президента США Дональда Трампа совершить государственный визит в Германию в сентябре на фоне напряженности между Берлином и Вашингтоном из-за войны в Иране.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если бы США проконсультировались с Берлином по поводу войны США и Израиля против Ирана, "мы бы не советовали идти по этому пути".