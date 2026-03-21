Мерц запросить Трампа відвідати Німеччину у вересні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує запросити президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Рейнланд-Пфальцу – федеральної землі, звідки походить дід американського лідера.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц заявив на партійному зібранні "Християнсько-демократичного союзу", передає Tasspiegel.

У виступі канцлер Німеччини заявив, що його відносини з американським президентом зараз напружені.

"Наразі він не дуже добре до мене ставиться", – сказав Мерц, натякнувши на розбіжності Берліна та Вашингтона щодо війни в Ірані.

Канцлер оголосив, що має намір провести розмову з Трампом на вихідних та запросити його відвідати Німеччину у вересні.

Мерц вже запрошував американського президента до Рейнланд-Пфальцу. Дід Трампа, Фрідріх, емігрував із цього регіону до Сполучених Штатів у 1885 році.

За два терміни свого президентства Трамп жодного разу не відвідував Німеччину з офіційним державним візитом. Він брав участь лише у багатосторонніх зустрічах, таких як саміт G-20 у Гамбурзі.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, "ми б не радили йти цим шляхом".

Також Мерц говорив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.

Крім того, канцлер Німеччини вдався до критики рішення США тимчасово дозволити купівлю російської нафти. Він заявив, що такий крок суперечить інтересам України та Європи.