Четверо людей загинули через пожежу у варшавському тирі

У Польщі четверо людей загинули та двоє отримали поранення внаслідок пожежі у тирі у варшавському районі Урсинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Polsat News.

За даними рятувальників, причиною займання став автобус, який загорівся неподалік тиру. Полум'я швидко поширилося на будівлю.

Зазначається, що в тирі проводилися ремонтні роботи, тому загиблі, ймовірно, були будівельниками.

Одного з поранених евакуювали до лікарні гелікоптером. Серед постраждалих – водій вантажівки служби доставки.

На місці працюють пожежні служби, які з'ясовують обставини події та ліквідують пожежу.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо про пожежу на промисловому комплексі у чеському Пардубіце. Відповідальність за підпал взяла на себе група "Фракція землетрусів", яка заявила, що підпалила "ключовий виробничий центр" ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край його ролі в "геноциді в Газі".

Згодом ЗМІ повідомили, що підприємство, яке підпалили в Пардубіце, виготовляло дрони для України.