У Чехії розслідують пожежу на підприємстві як можливий теракт

Чеські слідчі розслідують нічну пожежу на промисловому комплексі як можливий умисний підпал.

Про це повідомили в п’ятницю, 20 березня, чеські пожежники та поліцейські, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у Чехії розпочали розслідувати цю пожежу як умисний підпал після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що відповідальність за інцидент взяла на себе група, яка протестує проти ізраїльської зброї.

Пожежники повідомили, що виїжджали на виклик щодо пожежі у складському приміщенні комплексу в Пардубіце, що за 120 км на схід від Праги. У пожежі, яка поширилася на іншу будівлю, ніхто не постраждав.

Чеські ЗМІ повідомили, що група протестувальників заявила, що підпалила "ключовий виробничий центр" ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край його ролі в "геноциді в Газі".

Водночас чеська оборонна компанія LPP Holding повідомила, що підтвердила, що на одному з її об’єктів сталася пожежа, і що вона співпрацює з владою.

Як зазначається, компанія, що має офіс у цьому комплексі, у 2023 році оголосила про плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems у сфері виробництва дронів.

"Наразі ми не будемо спекулювати щодо причин чи обставин інциденту і чекатимемо на офіційні висновки розслідування", – заявила LPP.

Спершу чеські правоохоронці повідомили, що розслідують, чи була пожежа навмисною. Пізніше поліція заявила, що слідчі разом зі службами безпеки розслідують інцидент за статтею Кримінального кодексу, що стосується тероризму.

"Виходячи з того, що нам відомо на цей час, ймовірно, що інцидент може бути пов’язаний із терористичним нападом", – заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар.

