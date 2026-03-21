Четыре человека погибли в результате пожара в варшавском тире

В Польше четыре человека погибли и двое получили ранения в результате пожара в тире в варшавском районе Урсынов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Polsat News.

По данным спасателей, причиной возгорания стал автобус, который загорелся неподалеку от тира. Пламя быстро распространилось на здание.

Отмечается, что в тире проводились ремонтные работы, поэтому погибшие, вероятно, были строителями.

Одного из раненых эвакуировали в больницу на вертолете. Среди пострадавших – водитель грузовика службы доставки.

На месте работают пожарные службы, которые выясняют обстоятельства происшествия и ликвидируют пожар.

Напомним, 20 марта стало известно о пожаре на промышленном комплексе в чешском городе Пардубице. Ответственность за поджог взяла на себя группа "Фракция землетрясений", которая заявила, что подожгла "ключевой производственный центр" израильского оружия в Пардубице, чтобы положить конец его роли в "геноциде в Газе".

Впоследствии СМИ сообщили, что предприятие, которое подожгли в Пардубице, изготавливало дроны для Украины.