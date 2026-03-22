Близько 150 кандидатів на місцевих виборах у Франції підписали заяву на підтримку України

Майже 150 кандидатів на місцевих виборах у Франції підписали Хартію підтримки України, запропоновану асоціацією Stand with Ukraine.

Про це у коментарі кореспондентці "Укрінформу" повідомив президент ГО "Stand With Ukraine" Едвард Мейор, пише "Європейська правда.

Мейор розповів, що за день до другого туру місцевих виборів у Франції майже 150 кандидатів, які представляють 100 міст і всі політичні течії, приєднались до Хартії підтримки України.

Серед підписантів є представники і невеликих сільських громад, і більших міст – у тому числі кандидати, що змагаються за посади у Парижі, Ліоні, Нанті, Бордо, Страсбурзі, Ренні, Ніцці.

"Серед підписантів – значна частина сотні найбільших міст Франції", – зазначив Мейор.

Зокрема, у Парижі Хартію підписали двоє з трьох фіналістів – соціаліст Еммануель Грегуар та кандидатка від Республіканців Рашида Даті. Свій підпис поставив і кандидат у Ніцці Ерік Сіотті, у минулому "республіканець", а зараз соратник політсили Марін Ле Пен.

У Страсбурзі підтримувати Україну пообіцяли четверо кандидатів різних політичних поглядів. У кількох містах – Ніцці, Парижі, Лор’яні, Страсбурзі – документ підписали кандидати, які є прямими суперниками.

"Таким чином, підтримка України – це рідкісна точка згоди, що виходить за межі електорального протистояння на місцевих виборах. Ця мобілізація не є символічною. Вона формує структуровану мережу підтримки України, яку ми хочемо вкоренити в регіонах, щоб вона існувала довше за політичні зміни та виборчі цикли", – пояснив активіст.

Stand With Ukraine запропонувала кандидатам задекларувати плани підтримувати Україну за сімома ключовими напрямками – підтримувати демократичні цінності і суверенітет України, розвивати партнерство з українськимм містами й долучатися до підсилення їхньої стійкості та відбудови, залучати місцеві асоціації, бізнес, установи до підтримки України, інтегрувати українську тематику в культурне і громадське життя своєї громади, проводити просвітницькі заходи проти дезінформації і російському втручанню.

Вранці 22 березня у близько 1500 міст і громад у Франції розпочалось голосування у другому турі місцевих виборів. У понад 33300 переможців визначив перший тур минулими вихідними.

До місцевих виборів у Франції прикута підвищена увага, оскільки їх розглядають як "оцінку настроїв" перед президентськими виборами 2027 року.

