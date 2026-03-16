У Франції стали відомі результати першого туру місцевих виборів, подекуди він вже визначив лідерів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Перший тур місцевих виборів у Франції відбувся 15 березня. Правопопулістське "Національне об’єднання", де ці вибори розглядають як "пробу настроїв" перед президентською кампанією 2027 року, отримало кілька впевнених перемог у містах, де праві і до того перемагали. Так, наприклад, у Перпіньяні кандидат "Нацоб’єднання" переміг у першому турі з 51,4% голосів.

У Марселі кандидат "Нацоб’єднання" Франк Аллісіо з 34,3% "впритул" наздоганяє за голосами чинного мера Бенуа Паяна, у якого 36,8%. Якщо голоси прихильників кандидатів, які вибувають, розподіляться на його користь, він має шанс на перемогу.

Так само у сусідній Ніцці соратник Ле Пен Ерік Сіотті став серйозним конкурентом для чинного мера Крістіана Естрозі.

У деяких містах лідирують представники крайньої лівої "Нескореної Франції". Так, кандидатам партії прогнозують перемогу у Рубе в Нормандії, а також у паризькому передмісті Сен-Дені – замість представника соціалістів.

Кандидати Соціалістичної партії лідирують у Парижі та Ліллі. Зокрема, у Парижі кандидат соціалістів Емманюель Грегуар впевнено випереджує ексміністерку культури від "Республіканців" Рашиду Даті (37,5% проти 24,9%).

Від партії Макрона лідирує кандидат у місті Аннесі, а також експрем’єр Франсуа Байру, який переобирається у південному місті По.

Проте у Ліллі, наприклад, кандидатка від партії Макрона опинилась лише на четвертому місці. У Ліоні, де кандидат від "Відродження"-"Республіканців" вважався явним лідером, склалася серйозна конкуренція з представником "Зелених".

Другий тур місцевих виборів відбудеться наступної неділі.

Нагадаємо, неформальна лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не піде у президенти з електронним браслетом – навіть якщо за результатами апеляції їй дозволять балотуватися.

