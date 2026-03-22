Около 150 кандидатов на местных выборах во Франции подписали заявление в поддержку Украины

Почти 150 кандидатов на местных выборах во Франции подписали Хартию поддержки Украины, предложенную ассоциацией Stand with Ukraine.

Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" сообщил президент ОО "Stand With Ukraine" Эдвард Мейор, пишет "Европейская правда".

Мейор рассказал, что за день до второго тура местных выборов во Франции почти 150 кандидатов, представляющих 100 городов и все политические течения, присоединились к Хартии поддержки Украины.

Среди подписантов есть представители как небольших сельских общин, так и крупных городов – в том числе кандидаты, борющиеся за должности в Париже, Лионе, Нанте, Бордо, Страсбурге, Ренне, Ницце.

"Среди подписантов – значительная часть сотни крупнейших городов Франции", – отметил Мейор.

В частности, в Париже Хартию подписали двое из трех финалистов – социалист Эммануэль Грегуар и кандидатка от Республиканцев Рашида Дати. Свою подпись поставил и кандидат в Ницце Эрик Сиотти, в прошлом "республиканец", а сейчас соратник политической силы Марин Ле Пен.

В Страсбурге поддержать Украину пообещали четверо кандидатов разных политических взглядов. В нескольких городах – Ницце, Париже, Лорьяне, Страсбурге – документ подписали кандидаты, которые являются прямыми соперниками.

"Таким образом, поддержка Украины – это редкая точка согласия, выходящая за пределы электорального противостояния на местных выборах. Эта мобилизация не является символической. Она формирует структурированную сеть поддержки Украины, которую мы хотим укоренить в регионах, чтобы она существовала дольше политических изменений и избирательных циклов", – пояснил активист.

Stand With Ukraine предложила кандидатам задекларировать планы поддержки Украины по семи ключевым направлениям – поддерживать демократические ценности и суверенитет Украины, развивать партнерство с украинскими городами и участвовать в укреплении их устойчивости и восстановлении, привлекать местные ассоциации, бизнес, учреждения к поддержке Украины, интегрировать украинскую тематику в культурную и общественную жизнь своей общины, проводить просветительские мероприятия против дезинформации и российского вмешательства.

Утром 22 марта в около 1500 городов и общин Франции началось голосование во втором туре местных выборов. Более 33 300 победителей определил первый тур в минувшие выходные.

К местным выборам во Франции приковано повышенное внимание, поскольку их рассматривают как "оценку настроений" перед президентскими выборами 2027 года.

Подробнее на эту тему – в статье Репетиция смены Макрона: что местные выборы говорят о настроениях во Франции