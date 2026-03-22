У Франції починається вирішальний тур місцевих виборів

У Франції розпочинається голосування у другому турі місцевих виборів – у тих муніципалітетах, де перший тур не визначив переможців.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

22 березня французи голосуватимуть у другому турі місцевих виборів, дільниці відкрилися о 8 годині ранку за місцевим часом і працюватимуть до 18 години, окрім найбільших міст, де їхній час роботи – до 20-00.

Голосуватимуть цієї неділі у понад 1500 комунах. Ще не визначені імена майбутніх мерів найбільших міст, у тому числі столиці, Парижа. У понад 33300 переможців визначив перший тур минулими вихідними.

Минулої неділі явка серед зареєстрованих виборців склала 57,17%, що стало другим найнижчим показником за часів П’ятої республіки, після "ковідного" 2020 року.

До місцевих виборів у Франції прикута підвищена увага, оскільки їх розглядають як "оцінку настроїв" перед президентськими виборами 2027 року.

