У Польщі пасажирський експрес "Зубр" збив трьох зубрів

Новини — Неділя, 22 березня 2026, 11:23 — Марія Ємець

У Польщі пасажирський потяг збив насмерть трьох зубрів, що вийшли на колії, залізнична гілка у зв’язку з цим тимчасово заблокована.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався з пасажирським експресом "Зубр" сполученням Білосток-Варшава у прикордонні з Білоруссю, в районі міста Гайнувка, вранці 22 березня. У поїзді на той час були близько 50 пасажирів. 

"Пасажирський потяг наїхав на трьох зубрів, усі три зубри загинули. Ніхто з людей не постраждав", – повідомив представник пожежно-рятувальної служби міста Гайнувка. 

Ця місцевість відзначається густими лісами, поруч розташований заповідник "Біловезька пуща". 

У зв’язку з інцидентом залізнична гілка тимчасово заблокована, відновлення руху очікують у найближчі години.

На ділянці Гайнувка-Черемха оператор POLREGIO запустив альтернативний транспорт. 

У Кракові минулого тижня довелось ненадовго зупинити трамвайну гілку через дикого кабана, що відпочивав впритул до колії. 

Раніше у березні німецька поліція зупинила роботу ТРЦ у Берліні, куди забрів дикий кабан.

