Кабан спричинив перебої з рухом трамваїв у Кракові

Вранці у четвер на двох трамвайних лініях у Кракові виникли перебої через незвичний інцидент – на коліях відпочивав дикий кабан, якого не лякало наближення транспорту.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Незвична проблема на трамвайному маршруті виникла близько 10 ранку 19 березня на північній околиці міста. Кабан вирішив відпочити зовсім близько до трамвайної колії, не переймаючись рухом транспорту і присутністю людей, продовжувати рух на ділянці стало неможливо.

Через ситуацію трамваї на 18-й і 50-й лініях переспрямували, на заміну їм на заблокованій ділянці маршрутів пустили автобуси.

За деякий час на місце події прибули відповідні служби та прибрали кабана з колій. Звичайний рух на цій секції відновився близько 11 ранку.

Останніми роками краків’яни дедалі частіше бачать кабанів просто на вулицях міста, вони все менше бояться людей. До того звірі з’являлися лише у віддалених районах, прилеглих до лісів. Нещодавно кабанів бачили у досить людному парку Блоні, де вони налякали перехожих і велосипедистів.

Так само кабани перестали бути рідкістю на околицях Берліна, де багато парків та лісів.

Минулого тижня німецька поліція зупинила роботу ТРЦ у Берліні, куди забрів дикий кабан.

В один з попередніх років у німецькому місті проблемою стала лебедина сім'я, яка взагалі не боялася людей і регулярно заважала руху автомобілів.