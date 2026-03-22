В Польше пассажирский экспресс "Зубр" сбил трёх зубров

В Польше пассажирский поезд сбил насмерть трёх зубров, вышедших на пути; железнодорожная ветка в связи с этим временно заблокирована.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел с пассажирским экспрессом "Зубр" сообщением Белосток-Варшава в пограничье с Беларусью, в районе города Гайнувка, утром 22 марта. В поезде в тот момент находилось около 50 пассажиров.

"Пассажирский поезд наехал на трех зубров, все три зубра погибли. Никто из людей не пострадал", – сообщил представитель пожарно-спасательной службы города Гайнувка.

Эта местность отличается густыми лесами, рядом расположен заповедник "Беловежская пуща".

В связи с инцидентом железнодорожная ветка временно заблокирована, возобновление движения ожидается в ближайшие часы.

На участке Гайнувка-Черемха оператор POLREGIO запустил альтернативный транспорт.

В Кракове на прошлой неделе пришлось ненадолго остановить трамвайную линию из-за дикого кабана, который отдыхал рядом с путями.

Ранее в марте немецкая полиция остановила работу ТРЦ в Берлине, куда забрел дикий кабан.