Німецька поліція зупинила роботу ТРЦ у Берліні, де розгулював дикий кабан

У п’ятницю вранці на відвідувачів берлінського ТРЦ чекав несподіваний сюрприз: вони раптово зіткнулися віч-на-віч із диким кабаном, через що поліція була змушена тимчасово закрити будівлю.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Торговий центр у південно-східному районі Кепенік було оточено. Правоохоронці використовували піддони та щити для примусового виведення тварини назовні.

На місце події було направлено команду доглядачів тварин та ветеринара з сусіднього зоопарку, які мали допомогти в операції. Вони були оснащені духовими трубками, пістолетами з транквілізаторами та дерев'яними щитами. Однак, за словами речниці зоопарку, їм не вдалося приспати тварину "через планування приміщення".

Зустріти диких кабанів на околицях Берліна, де розташовано багато парків та лісів, не є рідкістю.

Особливо зухвалий екземпляр потрапив у заголовки новин кілька років тому, коли він потурбував відвідувачів на пляжі біля озера у західній частині Берліна, яке особливо популярне серед любителів купання оголеними.

На фотографії, що стала вірусною, було видно оголеного чоловіка, який переслідує дикого кабана, що втікає з його ноутбуком.

У минулому поліція Берліна отримувала виклики через фальшиву "левицю" на свободі.

А бобри позбавили баварський курорт залізничного сполучення.