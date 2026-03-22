Ще одна земля Німеччини голосує на місцевих виборах

22 березня виборці з німецької землі Рейнланд-Пфальц голосують на виборах до земельного парламенту, основна боротьба розгорнеться між ХДС та СДПН.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці у Рейнланд-Пфальці відкрились о 8 годині ранку у неділю, голосування триватиме до 18 години. Тоді ж почнуть рахувати і голоси, надіслані поштою.

Участь у голосуванні можуть взяти близько 3 млн виборців.

Основна конкуренція розгортається між "Християнсько-демократичним союзом" та соціал-демократами – опитування свідчать, що між ними мінімальний відрив. Останнє опитування ARD від 12 березня демонструвало перевагу ХДС на лише один відсотковий пункт, а "Ліві" та "Вільні демократи" можуть навіть не здолати 5-відсотковий прохідний бар’єр.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", натомість, має шанси подвоїти свою частку голосів і стати третьою найбільшою фракцією у земельному парламенті.

Головним кандидатом від ХДС є Гордон Шнідер, від СДПН – Александер Швайцер. Обоє виключають можливості створення коаліції з "АдН".

Проте Александр Швайцер заявляє, що погодиться на коаліцію з ХДС лише за умови, що посада земельного прем’єра буде за ним.

На початку березня "Зелені" з мінімальною перевагою перемогли на виборах у землі Баден-Вюртемберг.

У Франції тим часом проходить другий, вирішальний тур місцевих виборів, що визначить мера у тому числі Парижа.