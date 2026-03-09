Укр Рус Eng

"Зелені" з мінімальною перевагою перемагають на виборах у німецькій землі Баден-Вюртемберг

Новини — Понеділок, 9 березня 2026, 09:05 — Уляна Кричковська

У німецькій землі Баден-Вюртемберг пройшли вибори до земельного парламенту, у яких "Зелені" здобули перемогу з мінімальною перевагою над Християнсько-демократичним союзом.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Згідно з попередніми остаточними результатами, "Зелені" отримали 30,2% голосів, а ХДС – 29,7%.

Таким чином, кандидат від "Зелених" Джем Оздемір, ймовірно, стане наступником прем’єр-міністра землі Вінфріда Кречмана.

Кампанію "Зелені" будували здебільшого довкола питань економічної політики, ХДС – довкола питань економіки, освіти та безпеки.

Також прикметно й те, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" подвоїла свій результат і тепер демонструє найкращий результат на земельних виборах у західній частині Німеччини – 18,8%.

Зазначимо, 22 березня мають відбутися земельні вибори у землі Рейнланд-Пфальц.

Нагадаємо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) попереджало про спроби Росії вплинути на цьогорічні вибори до земельних парламентів.

У грудні 2025 року Німеччина заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами та викликала на розмову російського посла.

