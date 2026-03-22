У Чехії потяг насмерть збив людину, інцидент вплинув на низку рейсів

Через смертельний інцидент на залізниці у Чехії низка потягів на маршрутах напрямку між Прагою та Німеччиною затримуються або скасовані.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався у ранкові години 22 березня в районі міста Літомержице, на ключовому залізничному "коридорі" від Праги до Німеччини. Під колеса одного з поїздів потрапила людина, постраждалий загинув на місці.

У зв’язку з інцидентом рух на гілці до 9 годин ранку був повністю зупинений, на частині маршруту пустили дублюючі автобуси. Після того рух поїздів повз місце інциденту відновився з обмеженнями.

Нещасний випадок спричинив перебої з графіком поїздів цього напрямку у межах Чехії та міжнародного сполучення – деякі затрималися, частину рейсів скасували.

