В Чехии поезд насмерть сбил человека, инцидент повлиял на ряд рейсов
Из-за смертельного инцидента на железной дороге в Чехии ряд поездов на маршрутах между Прагой и Германией задерживаются или отменены.
Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошел в утренние часы 22 марта в районе города Литомержице, на ключевом железнодорожном "коридоре" от Праги до Германии. Под колеса одного из поездов попал человек, пострадавший погиб на месте.
В связи с инцидентом движение на ветке до 9 часов утра было полностью остановлено, на части маршрута запустили дублирующие автобусы. После этого движение поездов мимо места происшествия возобновилось с ограничениями.
Несчастный случай вызвал перебои в расписании поездов этого направления в пределах Чехии и международного сообщения – некоторые задержались, часть рейсов отменили.
