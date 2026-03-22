В Чехии поезд насмерть сбил человека, инцидент повлиял на ряд рейсов

Из-за смертельного инцидента на железной дороге в Чехии ряд поездов на маршрутах между Прагой и Германией задерживаются или отменены.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в утренние часы 22 марта в районе города Литомержице, на ключевом железнодорожном "коридоре" от Праги до Германии. Под колеса одного из поездов попал человек, пострадавший погиб на месте.

В связи с инцидентом движение на ветке до 9 часов утра было полностью остановлено, на части маршрута запустили дублирующие автобусы. После этого движение поездов мимо места происшествия возобновилось с ограничениями.

Несчастный случай вызвал перебои в расписании поездов этого направления в пределах Чехии и международного сообщения – некоторые задержались, часть рейсов отменили.

