Пожежа біля вокзалу в Глазго порушила рух поїздів

Пожежа в будівлі поблизу центрального вокзалу Глазго у Великій Британії спричинила значні перебої в русі поїздів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Десятки поїздів були скасовані, а Національна залізниця повідомила, що вокзал буде закритий до подальшого повідомлення.

Як повідомили у BBC, пожежа в магазині електронних сигарет поблизу вокзалу спричинила часткове обвалення будівлі.

Шотландська служба пожежної охорони та рятувальних робіт заявила, що отримала перше повідомлення про пожежу пообіді 8 березня.

"Я глибоко стурбований пожежею поблизу Центрального вокзалу Глазго сьогодні ввечері і дуже вдячний усім службам екстреної допомоги, які реагують на цю ситуацію", – сказав перший міністр Шотландії Джон Свінні.

Внаслідок пожежі була зруйнована будівля, яка була побудована в 1851 році. Йдеться про відомий як Юніон-Корнер будинок, що входить до списку пам'яток архітектури. Він є старшим за вокзал, який відкрився в 1879 році.

У лютому у самому серці Неаполя сталася масштабна пожежа в будівлі історичного театру "Саннадзаро", що завдала йому катастрофічних збитків та призвела до евакуації мешканців сусідніх будинків.

Також писали, що п'ятеро підлітків загинули, а четверо людей отримали легкі травми внаслідок пожежі в будівлі в каталонському місті Манлеу.