Німеччина просуває нову угоду про військове співробітництво з Японією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував Японії укласти нову угоду, яка спростить проведення військових операцій військами обох країн на території одна одної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи в неділю на японській військово-морській базі Йокосука після переговорів з міністром оборони Японії Шінджіро Коїдзумі, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ – рамкову угоду, покликану "спростити обмін військовослужбовцями між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди".

Такі угоди дозволяють країнам-партнерам легше розгортати війська на території одна одної для навчання, навчань або операцій завдяки спрощенню правових та адміністративних процедур.

Японія підписала подібні угоди з такими країнами, як Велика Британія та Австралія, поглиблюючи власні зв’язки у сфері безпеки на тлі зростання напруженості в регіоні.

Пісторіус назвав цей крок частиною ширшої реакції на зростання глобальної нестабільності.

"Наскільки тісним є наше партнерство, стало зрозуміло у світлі поточних подій в Ірані та на Близькому Сході", – сказав він, вказавши на значну залежність Японії від імпорту енергоносіїв через Ормузьку протоку.

"Свобода морських шляхів має бути гарантована та захищена", – додав німецький міністр.

Німеччина та Японія мають спільний інтерес у забезпеченні безпеки глобальних торговельних шляхів, додав він, підкресливши, що обидві країни залишаються відданими міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Нас об’єднує переконання, що сила закону має переважати", – сказав Пісторіус.

Повідомляли, що Пісторіус розпочав серію візитів до країн Індо-Тихоокеанського регіону, метою яких буде укладання контрактів про виробництво зброї та зміцнення відносин.

Також стало відомо, що німецький канцлер Фрідріх Мерц планує запросити президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Німеччини у вересні на тлі напруженості між Берліном та Вашингтоном через війну в Ірані.