Германия продвигает новое соглашение о военном сотрудничестве с Японией

Министр обороны Германии Борис Писториус предложил Японии заключить новое соглашение, которое упростит проведение военных операций войсками обеих стран на территории друг друга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая в воскресенье на японской военно-морской базе Йокосука после переговоров с министром обороны Японии Синджиро Коидзумой, Писториус заявил, что Берлин предложил так называемое Соглашение о взаимном доступе – рамочное соглашение, призванное "упростить обмен военнослужащими между странами и значительно уменьшить бюрократические препятствия".

Такие соглашения позволяют странам-партнерам легче развертывать войска на территории друг друга для обучения, учений или операций благодаря упрощению правовых и административных процедур.

Япония подписала подобные соглашения с такими странами, как Великобритания и Австралия, углубляя собственные связи в сфере безопасности на фоне роста напряженности в регионе.

Писториус назвал этот шаг частью более широкой реакции на растущую глобальную нестабильность.

"Насколько тесно наше партнерство, стало ясно в свете текущих событий в Иране и на Ближнем Востоке", – сказал он, указав на значительную зависимость Японии от импорта энергоносителей через Ормузский пролив.

"Свобода морских путей должна быть гарантирована и защищена", – добавил немецкий министр.

Германия и Япония имеют общий интерес в обеспечении безопасности глобальных торговых путей, добавил он, подчеркнув, что обе страны остаются приверженными международному порядку, основанному на правилах.

"Нас объединяет убеждение, что сила закона должна преобладать", – сказал Писториус.

Сообщалось, что Писториус начал серию визитов в страны Индо-Тихоокеанского региона, целью которых будет заключение контрактов на производство оружия и укрепление отношений.

Также стало известно, что немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует пригласить президента США Дональда Трампа совершить государственный визит в Германию в сентябре на фоне напряженности между Берлином и Вашингтоном из-за войны в Иране.