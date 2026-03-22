У Литві скасували концерти соліста Modern Talking через його висловлювання про Росію

У Литві скасували концерти відомого німецького музиканта, колишнього учасника дуету Modern Talking Дітера Болена, про які було оголошено лише на початку цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

72-річний співак і композитор разом зі своєю групою "Blue System" мав виступити 20 листопада в Клайпеді, а 21 листопада у нього планувався концерт в Каунасі.

Однак у п’ятницю з системи продажу квитків зникли посилання на ці заходи, інформації про них більше немає і на вебсайтах обох арен.

Підтвердження того, що продаж квитків на ці концерти не відбуватиметься, LRT.lt отримало від дистриб'юторів квитків.

"Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами й домовилися, що такого заходу на нашій арені не має бути", – сказав LRT.lt керівник відділу організації заходів арени "Жальгіріс" Мантас Ведріцкас.

Причина скасування концертів Болена, хоча публічно не названа, може бути пов’язана з уривками з його останніх інтерв’ю, що поширилися в інтернеті.

У них музикант критикує охолодження відносин між Німеччиною та Росією, закликає купувати енергетичні ресурси у Росії та запевняє, що РФ і Німеччина були командою мрії.

Ще три роки тому він критикував санкції, введені Заходом проти Росії, а нещодавно заявив, що "Україна проти Росії не має жодних шансів".

Як відомо, у Литві пропонують впровадити заборону в’їзду в країну терміном на п’ять років для артистів, які виступали в Росії або Білорусі.

Нагадаємо, 23 лютого у Литві мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Комітету Сейму з національної безпеки і оборони з пропозицією передбачити в законі, щоб виконавці, які виступають у Росії та Білорусі, не могли давати концерти в Литві.