В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за его высказываний о России

В Литве отменили концерты известного немецкого музыканта, бывшего участника дуэта Modern Talking Дитера Болена, о которых было объявлено лишь в начале этой недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

72-летний певец и композитор вместе со своей группой "Blue System" должен был выступить 20 ноября в Клайпеде, а 21 ноября у него планировался концерт в Каунасе.

Однако в пятницу из системы продажи билетов исчезли ссылки на эти мероприятия, информации о них больше нет и на веб-сайтах обеих арен.

Подтверждение того, что продажа билетов на эти концерты не будет происходить, LRT.lt получило от дистрибьюторов билетов.

"Да, концерт в Каунасе отменен. Мы посоветовались с организаторами и договорились, что такого мероприятия на нашей арене не должно быть", – сказал LRT.lt руководитель отдела организации мероприятий арены "Жальгирис" Мантас Ведрицкас.

Причина отмены концертов Болена, хотя публично и не названа, может быть связана с отрывками из его последних интервью, распространившимися в интернете.

В них музыкант критикует охлаждение отношений между Германией и Россией, призывает покупать энергетические ресурсы у России и уверяет, что РФ и Германия были командой мечты.

Еще три года назад он критиковал санкции, введенные Западом против России, а недавно заявил, что "Украина против России не имеет никаких шансов".

Как известно, в Литве предлагают ввести запрет на въезд в страну сроком на пять лет для артистов, выступавших в России или Беларуси.

Напомним, 23 февраля в Литве мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне с предложением предусмотреть в законе, чтобы исполнители, выступающие в России и Беларуси, не могли давать концерты в Литве.