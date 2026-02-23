У Литві закликали законодавчо заборонити концерти виконавців, які виступають в РФ та Білорусі

У Литві мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Комітету Сейму з національної безпеки і оборони (КНБО) з пропозицією передбачити в законі, щоб виконавці, які виступають у Росії та Білорусі, не могли давати концерти в Литві.

Заяву очільника литовської столиці наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Бенкунскас пропонує внести зміни до закону про правове становище іноземців, передбачивши в ньому, що правова підстава для недопуску в країну включала б здійснення публічної культурної, розважальної, комерційної та іншої діяльності в Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в 2022 році.

"Тільки останні випадки у Вільнюсі – реперів Моргенштерна і Гіо Піка – показують, що у нас немає реально дієвого механізму захисту інформаційного та культурного простору Литви від осіб, прихильно налаштованих до кремлівського режиму", – пише в листі Бенкунскас.

За словами мера, організатори заходів зацікавлені в заробітку, тому необхідні правові заходи національного рівня, які припинили б поширення м'якої сили ворожих держав у Литві.

Нагадаємо, минулого тижня міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заборонив реперу Гіо Піка (справжнє ім'я – Георгій Джіоєв) в'їзд до Литви.

У листопаді минулого року Литва також додала до чорного списку російського репера Алішера Моргенштерна. Він оскаржив заборону в суді, але його скарга була відхилена.