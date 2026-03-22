Контрабандні метеокулі порушили роботу аеропорту Вільнюса

Аеропорт литовської столиці Вільнюса у ніч на 22 березня припиняв роботу після фіксації навігаційних позначок, характерних для контрабандних повітряних куль.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Як повідомили литовські аеропорти, тимчасові обмеження повітряного простору "через виявлення в зонах, що становлять ризик для авіації, навігаційних позначок, характерних для повітряних куль", були введені о 0:33.

Після їх скасування аеропорт столиці відновив роботу о 1:46.

Обмеження торкнулися трьох рейсів, а через порушену ротацію екіпажів і повітряних суден можливі затримки як у неділю, так і в понеділок.

Цього року це вже четвертий випадок, коли робота Вільнюського аеропорту була порушена через загрозу контрабандних повітряних куль.

Минулого тижня повідомляли про зупинення роботи аеропорту Вільнюса через метеозонди з контрабандою.

17 лютого повітряний простір над аеропортом Вільнюса був тимчасово обмежений через виявлення контрабандних повітряних куль.

Тоді ж повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.