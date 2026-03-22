Контрабандные метеошары нарушили работу аэропорта Вильнюса

Аэропорт литовской столицы Вильнюса в ночь на 22 марта приостановил работу после фиксации навигационных сигналов, характерных для контрабандных воздушных шаров.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщили литовские аэропорты, временные ограничения воздушного пространства "из-за обнаружения в зонах, представляющих риск для авиации, навигационных сигналов, характерных для воздушных шаров", были введены в 0:33.

После их отмены аэропорт столицы возобновил работу в 1:46.

Ограничения коснулись трех рейсов, а из-за нарушенной ротации экипажей и воздушных судов возможны задержки как в воскресенье, так и в понедельник.

В этом году это уже четвертый случай, когда работа Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за угрозы контрабандных воздушных шаров.

На прошлой неделе сообщалось об остановке работы аэропорта Вильнюса из-за метеозондов с контрабандой.

17 февраля воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно ограничено из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров.

Тогда же воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.