У США заявили, що намагаються знищити укріплення Ірану уздовж Ормузької протоки

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що американо-ізраїльські удари по Ірану спрямовані на знищення його укріплень уздовж Ормузької протоки.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Бессент наголосив, що президент США Дональд Трамп "вживе будь-яких заходів", необхідних для досягнення заявлених цілей США, включаючи знищення іранських ВПС і ВМС, позбавлення Ірану можливості володіти ядерною зброєю та "здатності проєктувати свою міць на міжнародній арені"

"Проводиться операція з використанням військових засобів для ослаблення іранських укріплень уздовж протоки, яка триватиме доти, доки вони не будуть повністю зруйновані", – розповів він.

Коментуючи зростання цін на нафту на тлі конфлікту на Близькому Сході, Бессент зазначив, що воно виправдовується метою усунення довгострокової загрози з боку Ірану.

"Давайте просто візьмемо 50 днів тимчасового підвищення цін. Ціни знизяться в обмін на 50 років відсутності іранського режиму, що володіє ядерною зброєю".

Відповідаючи на питання про терміни зниження цін на нафту, він пояснив: "Я не знаю, чи буде це 50 днів. Я не знаю, чи буде це сто днів".

Неофіційно повідомляли, що Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану, а також – що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.