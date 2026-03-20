ЗМІ: Трамп зважує захоплення ключового для Ірану острова, щоб розблокувати Ормузьку протоку

В адміністрації Дональда Трампа зважують ідею окупації або блокади важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран розблокувати Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Четверо анонімних співрозмовників кажуть, що в адміністрації Трампа обговорюють плани окупації чи морської блокади іранського острова Харг у спробі змусити Іран розблокувати Ормузьку протоку та зупинити подальше зростання глобальних цін на енергоресурси.

Острів розташований біля берегів Ірану у північній частині Перської затоки

Потужності на острові Харг забезпечують 90% нафтового експорту Ірану.

У разі подібної операції американські сили опинились би у більш небезпечній зоні, тож її допускають лише після того, коли США ще більше "винесуть" сили й засоби, які Іран має в районі Ормузької протоки.

"Нам треба десь місяць, щоб більше послабити іранців ударами, захопити острів, і тоді взяти їх за горло і використати це аргументом у переговорах", – сказав один зі співрозмовників.

Взяття під контроль Харга також потребуватиме більшої кількості американських військових. Відомо, що у регіон вже перекидають додаткових три підрозділи морпіхів. За словами одно співрозмовника, Білий дім і Пентагон розглядають відправку ще більшої кількості війсьоквих.

"Він (Трамп) хоче відкрити Ормузьку протоку. Якщо для того йому треба захопити острів Харг – то це відбудеться. Якщо він вирішить вдатися до вторгнення на узбережжі – це буде. Але рішення ще не ухвалене", – коментує неназваний високопосадовець адміністрації.

"У нас за кожного президента десь були "чоботи на землі" у різних конфліктах, у тому числі за Трампа. Я знаю, що у медіа є фіксація на цьому, я розумію політичний аспект, але президент буде робити так, як правильно", – сказав ще один співрозмовник з адміністрації, теж додавши, що рішення поки не ухвалено.

Минулої п’ятниці американці вже завдали масованих ударів по десятках військових цілей на Харзі.

Трамп у своїх коментарях у четвер говорив про Харг як "малий острів, який абсолютно незахищений", і що США "винесли там усе, крім трубопроводів".

За даними останніх опитувань, лише 7% американців підтримують наземну операцію США в Ірані.

Іран, як відомо, останніми днями завдав ударів по нафтогазових об’єктах сусідів у Перській затоці у помсту за удар Ізраїлю по своєму ключовому родовищу. Ці події стали поштовхом до нового зростання цін на нафту.

До того експорт нафти з країн Перської затоки практично зупинився через небезпеку проходу танкерів Ормузькою протокою. Цим маршрутом проходило до 20% світового експорту нафти.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні ООН.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може приєднатися до місії у Ормузькій протоці, якщо на це буде міжнародний мандат, та якщо питання буде скоординовано з державами Перської затоки.

Трамп вже деякий час активно критикує європейські держави за небажання активно втрутитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки.