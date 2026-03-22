В США заявили, что пытаются уничтожить укрепления Ирана вдоль Ормузского пролива

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что американо-израильские удары по Ирану направлены на уничтожение его укреплений вдоль Ормузского пролива.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "примет любые меры", необходимые для достижения заявленных целей США, включая уничтожение иранских ВВС и ВМС, лишение Ирана возможности обладать ядерным оружием и "способности проецировать свою мощь на международной арене"

"Проводится операция с использованием военных средств для ослабления иранских укреплений вдоль пролива, которая продлится до тех пор, пока они не будут полностью разрушены", – рассказал он.

Комментируя рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, Бессент отметил, что он оправдывается целью устранения долгосрочной угрозы со стороны Ирана.

"Давайте просто возьмем 50 дней временного повышения цен. Цены снизятся в обмен на 50 лет отсутствия иранского режима, обладающего ядерным оружием".

Отвечая на вопрос о сроках снижения цен на нефть, он пояснил: "Я не знаю, будет ли это 50 дней. Я не знаю, будет ли это сто дней".

Неофициально сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию захвата ядерных мощностей Ирана, а также – что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.