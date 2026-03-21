CBS: Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану

Адміністрація Дональда Трампа розробляє варіанти гарантування безпеки або вилучення ядерних матеріалів Ірану, зокрема запасів збагаченого урану, оскільки військова кампанія під проводом США та Ізраїлю проти Тегерана вступає у більш невизначену фазу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News з посиланням на джерела, ознайомлені з обговореннями.

Планування зосереджено на потенційному розгортанні в Ірані сил секретного Об'єднаного командування спеціальних операцій, елітного військового підрозділу, якому часто доручають найчутливіші місії з протидії розповсюдженню зброї масового знищення, повідомляють джерела.

Американські посадовці заявили, що адміністрація Трампа не виключає можливості вилучення іранських запасів високозбагаченого урану в рамках поточної військової кампанії. Речниця Білого дому Керолайн Левітт цього тижня повідомила журналістам, що "це один із варіантів, який розглядає президент".

Будь-яка операція з вилучення урану буде важкою і потенційно ризикованою, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Ми говоримо про циліндри, що містять газ із 60-відсотковим вмістом високозабрудненого гексафториду урану, тож поводитися з ним дуже складно. Я не кажу, що це неможливо. Я знаю, що існують неймовірні військові можливості для цього, але це, безперечно, буде дуже складна операція", – заявив Гроссі в ефірі CBS News.

Минулої весни розвідувальне співтовариство США дійшло висновку, що Іран не намагається створити ядерну зброю. Тегеран наполягає, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей.

Водночас останніми роками Іран збільшив збагачення урану до 60%, що перевищує рівні, необхідні для більшості невійськових застосувань. МАГАТЕ заявило, що Іран є єдиною державою, яка не володіє ядерною зброєю, але збагачує уран до такого рівня.

Нагадаємо, медіа повідомляли, що в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.

Серед варіантів, які розглядає Вашингтон, є ідея окупації або блокади важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці для того, щоб примусити Тегеран розблокувати Ормузьку протоку.

У четвер, 19 березня, американський президент, відповідаючи на запитання журналіста про свої плани, заявив, що "нікуди не відправляє війська", додавши: "Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав".