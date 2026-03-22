Президент Фінляндії: війна з Іраном продемонструвала зміну ставлення США до союзників

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає війну з Іраном ще одним свідченням того, що підхід США до союзників змінився.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю The Telegraph.

Фінський президент переконаний, що Європі слід усвідомити цю різницю у зовнішній політиці США.

"І різниця полягає в тому, що в минулі часи, коли США були доброзичливим гегемоном, вони спочатку консультувалися зі своїми союзниками (перш ніж втручатися) у Лівії, Іраку та Афганістані, а також прагнули отримати схвалення Ради Безпеки ООН. А якщо це не вдавалося, вони діяли разом зі своїми союзниками. Цього разу Сполучені Штати діяли самостійно або спільно з Ізраїлем, не інформуючи союзників", – вказав Стубб.

На запитання, якою, на його думку, є Америка зараз, він відповів: "Я не буду давати їй визначення, але це гегемон іншого типу. Вона, як і раніше, дуже сильна. Але вона не покладається на своїх союзників так, як раніше".

Нещодавно також Стубб висловив переконання, що Європа могла б досягти угоди з президентом США, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.

Він також говорив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити Росії у військовій співпраці з Іраном.