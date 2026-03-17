Президент Фінляндії: Європа могла б допомогти Трампу з Іраном, якщо він підтримає Україну

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа могла б досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.

Заяву фінського президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Стубб зазначив, що бачить реальний потенціал у тому, щоб запропонувати Трампу те, чого він прагне: європейську військову підтримку для забезпечення безпеки Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти, який Іран фактично блокує у відповідь на американські та ізраїльські бомбардування.

Умовою надання такої допомоги могла стати вся необхідна допомога Україні від президента США, яка б призвела до досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

Ідея вести переговори з Трампом була висунута Стуббу під час сесії запитань і відповідей у лондонському аналітичному центрі Chatham House у вівторок.

Фінський лідер виглядав здивованим – і враженим: "Я вважаю, що це справді чудова ідея", – сказав він, а після паузи додав: "Ні, я вважаю, що це насправді справді чудова ідея".

Стубб зазначив, що детальніше розгляне це питання та обговорить можливі варіанти зі своєю командою.

Він також розповів, що реалістично оцінює свої можливості вплинути на Трампа.

"Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться донести до нього хоча б одну з десяти ідей щодо України, я вважатиму це успіхом", – зазначив Стубб.

Наслідки війни в Ірані є "негативними" для України, головним чином тому, що ціна на нафту сприяє російській військовій машині, додав Стубб.

Нарешті, це змістило фокус з мирних переговорів щодо України.

"Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном і США. Але час покаже", – додав Стубб.

Нагадаємо, днями Трамп закликав країни НАТО допомогти США відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Він попередив, що у разі відмови на НАТО чекає "дуже погане майбутнє".

Однак після того, як низка європейських країн відмовилась від участі у потенційній операції із захисту Ормузької протоки, Трамп заявив, що йому не потрібна нічия допомога.

